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В Москве на актёра из сериала «Универ» Владимира Лаврова напали двое мужчин с портала знакомств

В Москве Владимир Лавров, являющийся актером из телесериала «Универ», обратился в полицейский участок. Артист сообщил полицейским, что он был избит двумя мужчинами с портала знакомств.
В Москве на актёра из сериала «Универ» Владимира Лаврова напали двое мужчин с портала знакомств

Утром 18 марта Владимир Лавров на сайте знакомств попал на объявление, в котором предлагались интимные услуги. Спустя час преступники стали ломиться в квартиру артиста. По словам кинозвезды, один из мужчин пытался его душить, а второй забрал у киноактёра банковские карты, наручные часы, два мобильных телефона, а также золотые украшения. После ограбления злоумышленники уехали на машине. Общая сумма убытка оценивается в 480 000 рублей.

После происшествия Владимир Лавров обратился в столичную поликлинику, где медики зафиксировали у киноактера множественные ушибы и ссадины. Правоохранительными органами был реализован план «Перехват», во время которого им удалось задержать подозреваемых. В данное время на них открыто уголовное дело.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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