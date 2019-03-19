В Москве на актёра из сериала «Универ» Владимира Лаврова напали двое мужчин с портала знакомств





Утром 18 марта Владимир Лавров на сайте знакомств попал на объявление, в котором предлагались интимные услуги. Спустя час преступники стали ломиться в квартиру артиста. По словам кинозвезды, один из мужчин пытался его душить, а второй забрал у киноактёра банковские карты, наручные часы, два мобильных телефона, а также золотые украшения. После ограбления злоумышленники уехали на машине. Общая сумма убытка оценивается в 480 000 рублей.После происшествия Владимир Лавров обратился в столичную поликлинику, где медики зафиксировали у киноактера множественные ушибы и ссадины. Правоохранительными органами был реализован план «Перехват», во время которого им удалось задержать подозреваемых. В данное время на них открыто уголовное дело.