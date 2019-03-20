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В Европе смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить 180 долларов

В Европе бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить значительно дороже, чем в Китае. Примерная стоимость новинки оценивается в 170-180 долларов.
В Европе смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить 180 долларов

Инсайдер Роланд Квандт рассказал, что к скорому выходу в Европе готовится Redmi 7 от Xiaomi, цена которого заметно вырастет. Анонсировали смартфон в Китае 18 марта в двух версиях. Базовая за 105 долларов получила 2+16 ГБ памяти, а вариант с 3+32 гигабайтами обойдётся в 120 долларов. При этом для европейцев гаджет уже не будет столь бюджетным.

На внешнем рынке цена Redmi 7 достигнет 170 или 180 долларов. Квандт отметил: появится в магазинах смартфон очень скоро.

Напомним, что Xiaomi получил процессор Snapdragon 632 и экран на 6,26 дюймов с вырезом в форме капли, а также HD+ разрешением. Сдвоенная камера снимает с качеством 12+2 Мп, передняя - 8 Мп.

Ёмкость батареи Redmi 7 составляет 4000 мАч. Защиту обеспечивают водонепроницаемое P2i-покрытие и стекло Gorilla Glass 5. Xiaomi обещает покупателям новинки гарантию на 8 месяцев.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:11

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