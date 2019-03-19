Ксения Собчак с сыном Платоном посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

«Неужели Собчак и Виторган все-таки помирились ради Платона? Или это очередной пиар-ход? Все интересней и интересней наблюдать за происходящим..», - пишут в Сети.





Не секрет, что Ксения Анатольевна и Максим Эммануилович не живут вместе уже несколько месяцев, в чем она почти две недели назад признались. Впрочем, звездной парочке все-таки приходится пересекаться на различных светских мероприятиях, однако мало кто ожидал, что Собчак по собственной воле решит посетить одну из репетиций Виторгана.Как стало известно, для этого бывший кандидат на пост президента России даже приехала в Санкт-Петербург. Сообщается, что режиссером спектакля «Город Лжедмитров» является супруг Собчак, а до официальной презентации представления остались считанные дни.Нужно сказать, что Ксения Анатольевна очень удивила подписчиков, когда опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, где призналась, что им с Платоном захотелось побывать на репетиции.На данный момент в социальных сетях снова принялись активно обсуждать возможное примирение Собчак и Виторгана. По мнению многочисленных интернет-пользователей, у звездного семейства еще есть шанс наладить отношения, особенно если учесть, что их объединяет общий ребенок.