АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Ксения Собчак с сыном Платоном посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак в компании единственного наследника побывала на репетиции представления Максима Виторгана.
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

Не секрет, что Ксения Анатольевна и Максим Эммануилович не живут вместе уже несколько месяцев, в чем она почти две недели назад признались. Впрочем, звездной парочке все-таки приходится пересекаться на различных светских мероприятиях, однако мало кто ожидал, что Собчак по собственной воле решит посетить одну из репетиций Виторгана.

Как стало известно, для этого бывший кандидат на пост президента России даже приехала в Санкт-Петербург. Сообщается, что режиссером спектакля «Город Лжедмитров» является супруг Собчак, а до официальной презентации представления остались считанные дни.

Нужно сказать, что Ксения Анатольевна очень удивила подписчиков, когда опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, где призналась, что им с Платоном захотелось побывать на репетиции.
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

На данный момент в социальных сетях снова принялись активно обсуждать возможное примирение Собчак и Виторгана. По мнению многочисленных интернет-пользователей, у звездного семейства еще есть шанс наладить отношения, особенно если учесть, что их объединяет общий ребенок.
«Неужели Собчак и Виторган все-таки помирились ради Платона? Или это очередной пиар-ход? Все интересней и интересней наблюдать за происходящим..», - пишут в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко заявил, что отношения с
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Ученые: Предвестником рака легких может
После смерти Юлии Началовой Дана
«Озорная девчонка»: Анфиса Чехова сняла
Телескоп «Hubble» сфотографировал
Новое поколение Fiat 500 будет
"Почувствовала себя посудомойкой":
Ксения Собчак и Алена Водонаева не
Сергей Пенкин рассказал, как он убедил
На Ставрополье женщина избивала и
В Воронежской области найдено тело
В Подмосковье мальчик несколько дней
На Марсе ученые впервые зафиксировали
Анна Семенович не понравилась фанатам в
Ксения Собчак поразилась фильмом о
Стало известно, кто заменит Нурсултана
Президент Казахстана Нурсултан
Искусственное Солнце: Прорыв в мире
65-летняя Елена Проклова появилась в
Названы способы превращения обычного
Флагман Huawei P30 "засветился" в
Николь Кузнецова рассказала о
Просмотреть все новости