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Ученые назвали шесть весомых причин, почему лучше спать обнажённым

Ученые назвали шесть весомых причин, почему людям лучше спать обнажёнными. По словам экспертов, сон нагишом полезен для половых органов.
Ученые назвали шесть весомых причин, почему лучше спать обнажённым

В нижнем белье скапливаются бактерии, когда человек спит под теплым одеялом. Если нет возможности спать голым, лучше отдавать предпочтение трусам-панталонам, сделанным из стопроцентного хлопка. Их следует стирать в воде при температуре 90°C. Если партнёры спят обнажёнными, появляется высокая вероятность что они в очередной раз насладятся сексом. Частые половые акты положительно сказываются на состоянии здоровья. Также такой вид сна сводит к минимуму уровень стресса.

Во время сна нагишом увеличивается качество сна, что ведёт к улучшению работы головного мозга. При этом обновляются клетки кожи, позволяя человеку выглядеть моложе.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:47

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