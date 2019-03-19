Ученые назвали шесть весомых причин, почему лучше спать обнажённым





В нижнем белье скапливаются бактерии, когда человек спит под теплым одеялом. Если нет возможности спать голым, лучше отдавать предпочтение трусам-панталонам, сделанным из стопроцентного хлопка. Их следует стирать в воде при температуре 90°C. Если партнёры спят обнажёнными, появляется высокая вероятность что они в очередной раз насладятся сексом. Частые половые акты положительно сказываются на состоянии здоровья. Также такой вид сна сводит к минимуму уровень стресса.Во время сна нагишом увеличивается качество сна, что ведёт к улучшению работы головного мозга. При этом обновляются клетки кожи, позволяя человеку выглядеть моложе.