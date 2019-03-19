«Озорная девчонка»: Анфиса Чехова сняла «серьезную маску» и предстала на снимке с кудрями

Знаменитость представила поклонникам снимок, где она запечатлена с копной «кудряшек» на голове и лучезарной улыбкой. «Это фото идеально отражает меня!» - написала Чехова. Телеведущая призналась, несмотря на всю серьезность, силу и возраст, половину ее занимает веселая, озорная девочка, верящая в чудеса. Она позволяет звезде иногда быть немного «глупой и беспечной». Чехова посоветовала фанатам, не зависимо от социального статуса, не бояться своей многослойности, срывать «серьезные маски» и вылезать из своей «скорлупы». Детская непосредственность позволяет людям всегда пребывать на связи со своей душой.Поклонники согласились с рассуждениями Чеховой. Многие заявили, что позитив и улыбка часто помогают спокойнее относиться к проблемам и находить для их решения более правильный подход. Телезвезду фолловеры назвали «Кудряшкой Сью» и пожелали всегда оставаться такой же «озорной девчонкой».