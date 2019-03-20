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Инженер NASA посоветовала человечеству переселиться на Титан

Инженер NASA предложила человечеству переселиться на Титан в случае непригодности Земли для жизни. На луне Сатурна люди смогут летать и даже плавать в метановых озёрах.
Инженер NASA посоветовала человечеству переселиться на Титан

На Reddit в ходе обсуждения, куда лучше переселиться человечеству, инженер Джанель Уэллонс предложила выбрать Титан. Сотрудница NASA призналась, что Марс и Луна слишком очевидные и скучные ответы. Из преимуществ колонизации крупнейшего спутника Сатурна является наличие на нём жидкости и гравитации, которая позволит летать.

На руки Уэллонс посоветовала надевать подобие крыльев, которыми жители Титана будут махать, паря над землёй. От космической радиации население защитит очень плотная атмосфера. При этом, если провести сравнения с Землёй, до Титана доходит лишь 1 процент солнечного света.

Наивысшей зафиксированной на луне температурой можно назвать 180 градусов ниже нуля по Цельсию. Уэллонс добавила, что в Солнечной системе спутник является одним из самых больших водных миров.

В метановых морях и озёрах можно поплавать, если надеть защитный костюм. Условия Титана не настолько суровы, как кажется на первый взгляд, и по мнению сотрудницы NASA, человечество могло бы найти ему применение.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 04:11

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