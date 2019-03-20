Инженер NASA посоветовала человечеству переселиться на Титан





На Reddit в ходе обсуждения, куда лучше переселиться человечеству, инженер Джанель Уэллонс предложила выбрать Титан. Сотрудница NASA призналась, что Марс и Луна слишком очевидные и скучные ответы. Из преимуществ колонизации крупнейшего спутника Сатурна является наличие на нём жидкости и гравитации, которая позволит летать.На руки Уэллонс посоветовала надевать подобие крыльев, которыми жители Титана будут махать, паря над землёй. От космической радиации население защитит очень плотная атмосфера. При этом, если провести сравнения с Землёй, до Титана доходит лишь 1 процент солнечного света.Наивысшей зафиксированной на луне температурой можно назвать 180 градусов ниже нуля по Цельсию. Уэллонс добавила, что в Солнечной системе спутник является одним из самых больших водных миров.В метановых морях и озёрах можно поплавать, если надеть защитный костюм. Условия Титана не настолько суровы, как кажется на первый взгляд, и по мнению сотрудницы NASA, человечество могло бы найти ему применение.