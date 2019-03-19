Ученые: Предвестником рака легких может оказаться кожная сыпь





Один из самых агрессивных типов рака - онкология легкого. Часто его не удается диагностировать на ранних стадиях из-за малого проявления симптомов недуга. Вследствие этого, при обращении в больницу заболеванием поражены и другие внутренние органы. Одним из первых признаков является появление фиолетово-синеватой сыпи на коже. В некоторых случаях она имеет красный оттенок.Наиболее частое расположение этой сыпи вокруг век и на конечностях человека. Она может очень чесаться, и усиливаться под воздействием солнечных лучей. После этого у пациентов может развиться сильная слабость в мышцах.