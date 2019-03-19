Новое поколение Fiat 500 будет исключительно электрическим
Автоконцерн Fiat готовит к выпуску новое поколение марки 500. Как заявил менеджер компании Оливье Франсуа, грядущая новинка будет исключительно электрической.
По словам главы отдела маркетинга, модификаций, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, не будет совсем. Новейший Fiat 500, позиционирующийся как премиальная модель, будет представлять из себя что-то наподобие городской версии Tesla с итальянскими мотивами.
В рамках женевского автосалона бренд презентовал свой концепт Centoventi, являющийся прообразом нового поколения Panda. Что касается Fiat 500, он - полная противоположность концепту, чья серийная версия будет оснащена бюджетным электромотором и батареей низкой емкости.
Концерн планирует создать новую модель 500 на совершенно новой архитектуре, которая будет спроектирована именно для электромобилей. Новинка получит те же габариты, что и актуальный автомобиль 500. Крупнейший производитель легковых авто в Италии собирается представить свой новый продукт уже в 2020 году.
По словам главы отдела маркетинга, модификаций, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, не будет совсем. Новейший Fiat 500, позиционирующийся как премиальная модель, будет представлять из себя что-то наподобие городской версии Tesla с итальянскими мотивами.
В рамках женевского автосалона бренд презентовал свой концепт Centoventi, являющийся прообразом нового поколения Panda. Что касается Fiat 500, он - полная противоположность концепту, чья серийная версия будет оснащена бюджетным электромотором и батареей низкой емкости.
Концерн планирует создать новую модель 500 на совершенно новой архитектуре, которая будет спроектирована именно для электромобилей. Новинка получит те же габариты, что и актуальный автомобиль 500. Крупнейший производитель легковых авто в Италии собирается представить свой новый продукт уже в 2020 году.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:16