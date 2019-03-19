АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Новое поколение Fiat 500 будет исключительно электрическим

Автоконцерн Fiat готовит к выпуску новое поколение марки 500. Как заявил менеджер компании Оливье Франсуа, грядущая новинка будет исключительно электрической.
Новое поколение Fiat 500 будет исключительно электрическим

По словам главы отдела маркетинга, модификаций, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, не будет совсем. Новейший Fiat 500, позиционирующийся как премиальная модель, будет представлять из себя что-то наподобие городской версии Tesla с итальянскими мотивами.

В рамках женевского автосалона бренд презентовал свой концепт Centoventi, являющийся прообразом нового поколения Panda. Что касается Fiat 500, он - полная противоположность концепту, чья серийная версия будет оснащена бюджетным электромотором и батареей низкой емкости.

Концерн планирует создать новую модель 500 на совершенно новой архитектуре, которая будет спроектирована именно для электромобилей. Новинка получит те же габариты, что и актуальный автомобиль 500. Крупнейший производитель легковых авто в Италии собирается представить свой новый продукт уже в 2020 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Ученые: Предвестником рака легких может
После смерти Юлии Началовой Дана
«Озорная девчонка»: Анфиса Чехова сняла
Телескоп «Hubble» сфотографировал
Новое поколение Fiat 500 будет
"Почувствовала себя посудомойкой":
Ксения Собчак и Алена Водонаева не
Сергей Пенкин рассказал, как он убедил
На Ставрополье женщина избивала и
В Воронежской области найдено тело
В Подмосковье мальчик несколько дней
На Марсе ученые впервые зафиксировали
Анна Семенович не понравилась фанатам в
Ксения Собчак поразилась фильмом о
Стало известно, кто заменит Нурсултана
Президент Казахстана Нурсултан
Искусственное Солнце: Прорыв в мире
65-летняя Елена Проклова появилась в
Названы способы превращения обычного
Флагман Huawei P30 "засветился" в
Николь Кузнецова рассказала о
В Сети рассекретили характеристики
Просмотреть все новости