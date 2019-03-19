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"Почувствовала себя посудомойкой": Настасья Сабурская пожаловалась на «классовое неравенство» в караоке-клубе

Настасья Самбурская рассказала в своем Instagram-микроблоге, как на себе ощутила «классовое неравенство», заглянув с коллегами-актерами после спектакля в один из караоке-клубов в Москве. Поклонники поддержали знаменитость, отметив, такое случается очень часто в наше время, но не стоит обращать на это внимание.
"Почувствовала себя посудомойкой": Настасья Сабурская пожаловалась на «классовое неравенство» в караоке-клубе

По словам Самбурской, они с коллегами отлично отдыхали в заведении, угощались разными вкусностями, пели песни. Однако веселье для них прекратилось, когда в караоке-бар прибыл наследник богатого отца, окруженный своей «свитой». Сразу же вокруг них засуетились официанты, сотрудник, раздающий посетителям микрофоны, громко поприветствовал молодого человека, а затем на протяжении вечера «пел» ему «дифирамбы».

Знаменитость отметила, что она и ее коллеги, в отличие от детей богатых родителей, зарабатывают на себя сами. Ей неприятно было оказаться в ситуации, когда чувствуешь себя посудомойкой, и на себе ощутить «классовое неравенство». Поклонники поддержали актрису в ее рассуждениях и посоветовали не обращать на всяких «мажоров» внимание. Некоторых возмутили слова Самбурской о посудомойках – они ведь тоже люди и требуют к себе уважения.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:08

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