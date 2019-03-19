Анастасия Волочкова отметила с любимым 170 проведённых вместе дней и ночей

"Для праздника повод не нужен. Любовь - божественный дар. Берегите его!" - призвала подписчиков танцовщица.

"Моя новая книга "Плата за успех" будет очень откровенным и сенсационным изданием. Это произведение, где мною написано и выверено каждое слово. Ждите в апреле", - заявила знаменитость.

В Instagram Волочковой появилось видео о том, как она празднует с любимым неожиданную дату - 170 дней вместе. Всего 10 суток за последние 6 месяцев приме пришлось провести вдали от дома, ведь она до сих пор выезжает на гастроли. Хоть лицо своего мужчины балерина так и не показывает, пара практически неразлучна. Так, в очередной раз она побаловала себя роскошным ужином на двоих с цветами и свечками в форме сердец.Также Волочкова отметила, что заканчивает работу над книгой. Осталось лишь внести финальные правки, и рукопись пойдёт в печать.