В Сети Елизавета Шевыркова выразила любовь к сыну Марселю
На своей странице в Instagram Елизовета Шевыркова выразила любовь к сыну Марселю, назвав его самым любимым человеком. Жена Марата Башарова поделилась, что это единственный человек, после объятий с которым можно почувствовать эйфорию.
В социальной сети Шевыркова опубликовала снимок из отдыха в Таиланде, где ребенок крепко обнимает ее. Под постом она написала, что испытывает непередаваемое счастье, когда Марсель в ответ на объятия начинает обнимать ее еще сильнее.
Ранее было известно, что уже прошло первое слушание по бракоразводному процессу супругов. На разбирательство они не пришли. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому журналисты не смогут узнать, что происходит в зале суда.
В социальной сети Шевыркова опубликовала снимок из отдыха в Таиланде, где ребенок крепко обнимает ее. Под постом она написала, что испытывает непередаваемое счастье, когда Марсель в ответ на объятия начинает обнимать ее еще сильнее.
Ранее было известно, что уже прошло первое слушание по бракоразводному процессу супругов. На разбирательство они не пришли. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому журналисты не смогут узнать, что происходит в зале суда.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11