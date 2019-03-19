В Сети Елизавета Шевыркова выразила любовь к сыну Марселю

В социальной сети Шевыркова опубликовала снимок из отдыха в Таиланде, где ребенок крепко обнимает ее. Под постом она написала, что испытывает непередаваемое счастье, когда Марсель в ответ на объятия начинает обнимать ее еще сильнее.Ранее было известно, что уже прошло первое слушание по бракоразводному процессу супругов. На разбирательство они не пришли. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому журналисты не смогут узнать, что происходит в зале суда.