Анна Семенович не понравилась фанатам в образе шатенки
Блондинка Анна Семенович решила поэкспериментировать с образом и «превратилась» в шатенку, представив себя «новую» на фото в личном Instagram-профиле. Фанатам не понравились преображения певицы.
На вопрос «А если так?», заданный знаменитостью своим поклонникам к снимку, где она запечатлена с волосами шоколадного оттенка, многие ответили критикой в ее адрес. Подписчики заявили, что Семенович лучше оставаться блондинкой: «Нет, этот цвет волос не ваш. Еще и челка …»
Некоторые поклонники не сразу узнали Семенович на фото, подумали, ее знакомая или родственница. Фолловеры сошлись во мнении, что эксперимент – это всегда интересно, но в случае с артисткой лучше вернуть привычные для нее светлые локоны.
На вопрос «А если так?», заданный знаменитостью своим поклонникам к снимку, где она запечатлена с волосами шоколадного оттенка, многие ответили критикой в ее адрес. Подписчики заявили, что Семенович лучше оставаться блондинкой: «Нет, этот цвет волос не ваш. Еще и челка …»
Некоторые поклонники не сразу узнали Семенович на фото, подумали, ее знакомая или родственница. Фолловеры сошлись во мнении, что эксперимент – это всегда интересно, но в случае с артисткой лучше вернуть привычные для нее светлые локоны.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:43