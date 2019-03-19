АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Анна Семенович не понравилась фанатам в образе шатенки

Блондинка Анна Семенович решила поэкспериментировать с образом и «превратилась» в шатенку, представив себя «новую» на фото в личном Instagram-профиле. Фанатам не понравились преображения певицы.
Анна Семенович не понравилась фанатам в образе шатенки

На вопрос «А если так?», заданный знаменитостью своим поклонникам к снимку, где она запечатлена с волосами шоколадного оттенка, многие ответили критикой в ее адрес. Подписчики заявили, что Семенович лучше оставаться блондинкой: «Нет, этот цвет волос не ваш. Еще и челка …»

Некоторые поклонники не сразу узнали Семенович на фото, подумали, ее знакомая или родственница. Фолловеры сошлись во мнении, что эксперимент – это всегда интересно, но в случае с артисткой лучше вернуть привычные для нее светлые локоны.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко заявил, что отношения с
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Ученые: Предвестником рака легких может
После смерти Юлии Началовой Дана
«Озорная девчонка»: Анфиса Чехова сняла
Телескоп «Hubble» сфотографировал
Новое поколение Fiat 500 будет
"Почувствовала себя посудомойкой":
Ксения Собчак и Алена Водонаева не
Сергей Пенкин рассказал, как он убедил
На Ставрополье женщина избивала и
В Воронежской области найдено тело
В Подмосковье мальчик несколько дней
На Марсе ученые впервые зафиксировали
Анна Семенович не понравилась фанатам в
Ксения Собчак поразилась фильмом о
Стало известно, кто заменит Нурсултана
Президент Казахстана Нурсултан
Искусственное Солнце: Прорыв в мире
65-летняя Елена Проклова появилась в
Названы способы превращения обычного
Флагман Huawei P30 "засветился" в
Николь Кузнецова рассказала о
Просмотреть все новости