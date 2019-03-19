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Ксения Собчак и Алена Водонаева не скрывают, что являются противниками феминизма и бодипозитива

Звезды скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак и Алена Водонаева продолжают заявлять, что никогда не будут поддерживать феминизм и бодипозитив.
Ксения Собчак и Алена Водонаева не скрывают, что являются противниками феминизма и бодипозитива

Ксения Собчак

Еще в 2015 году Ксения Анатольевна принялась во всеуслышание заявлять, что никогда не любила людей с лишним весом. Тогда Собчак подчеркнула, что может понять только тех людей, которые по состоянию здоровья не в силах бороться со своими килограммами, остальным же она никогда не будет искать оправдание.

По словам бывшей телеведущей телестройки «Дом-2», она не понимает девушек из звездного семейства Кардашьян, которые только то и делают, что хвастаются своими аппетитными формами.
Ксения Собчак и Алена Водонаева не скрывают, что являются противниками феминизма и бодипозитива

«Я рада, что в мире моды по-прежнему худоба», - в свое время отметила Ксения Анатольевна.

Впрочем, и на сегодняшний день Собчак очень нравится смотреть на худых и спортивных девушек, которые каждый день совершенствуют себя и свою внешность.

Нужно сказать, что некоторые подписчики телезнаменитости до сих пор помнят все ее высказывания в адрес полных людей. Каждый день в социальных сетях появляются фотографии, на которых Ксения Анатольевна демонстрирует далеко не идеальное тело.

Ксения Собчак и Алена Водонаева не скрывают, что являются противниками феминизма и бодипозитива

Алена Водонаева

Экс-участница телепроекта «Дом-2», а на сегодняшний день писательница и бизнесвумен Алена Водонаева никогда не пыталась скрыть от общественности, что просто-таки «ненавидит» людей, которые не следят за своим внешним видом.

Несколько лет назад Алена даже устроила настоящий скандал в самолете, только потому, что некоторые бортпроводницы ей показались очень полными. Тогда Водонаева заявляла, что стюардесса с лишним весом никогда не сможет правильно помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.
Ксения Собчак и Алена Водонаева не скрывают, что являются противниками феминизма и бодипозитива

«Скажите, чем в случае аварийной ситуации мне посодействует женщина размера XL и больше?», - в свое время спросила звезда «Дома-2» у журналистов и поклонников.

Стоит отметить, что и сейчас Алена продолжает настаивать на том, что с людей, у которых имеется лишний вес, попросту нельзя даже брать пример. К слову, за свои высказывания в адрес полных людей Водонаевой ежедневно приходится читать нелицеприятные высказывания читателей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02

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