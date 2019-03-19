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Стало известно, кто заменит Нурсултана Назарбаева до выборов в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после сообщения об уходе со своей должности сообщил, кто временно будет выполнять его работу до выборов. Должность займет Касым-Жомар Токаев.
Стало известно, кто заменит Нурсултана Назарбаева до выборов в Казахстане

Касым-Жомар Токаев работает спикером сената парламента, теперь же он временно займет должность главы государства.

Сам же Нурсултан Назарбаев из политики пока не уходит, он возглавит Совет Безопасности Республики.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:28

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