Астрономы впервые увидели зарождение двойной звезды





Динамику образования бинарных систем изучить очень сложно, так как протозвезды в них скрыты густым скоплением пыли и газа, практически не пропускающим свет. Как показали наблюдения, в облаке IRAS07299-1651 содержатся два объекта - «первичная» центральная звезда и формирующееся «вторичное» светило. Оба тела довольно массивные, с общей массой, превышающей солнечную почти в 18 раз. Объекты вращаются вокруг друг друга с периодом в 600 земных лет, а расстояние между ними составляет порядка 180 астрономических единиц.Двойные звезды, выяснили ученые в ходе исследования, вырастают из общего диска, подпитывающегося от коллапсирующего облака. В нем вторичное светило образуется в результате фрагментации диска, возникающего вокруг первичного. Меньший объект начинает поглощать материю своего компаньона и постепенно превращается в его «близнеца». Описывая результаты наблюдений в Nature Astronomy, астрофизики подчеркнули важность открытия для понимания процесса зарождения массивных звезд, обогащающих Вселенную в конце своей жизни тяжелыми элементами.