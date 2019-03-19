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Астрономы впервые увидели зарождение двойной звезды

Астрономы долгое время интересуются формированием двойных систем, и недавно данный процесс впервые попал в их поле зрения благодаря радиотелескопам ALMA. Зарождение двух массивных звезд специалисты заметили внутри молекулярного облака, расположенного на расстоянии в 5500 световых лет от Земли.
Астрономы впервые увидели зарождение двойной звезды

Динамику образования бинарных систем изучить очень сложно, так как протозвезды в них скрыты густым скоплением пыли и газа, практически не пропускающим свет. Как показали наблюдения, в облаке IRAS07299-1651 содержатся два объекта - «первичная» центральная звезда и формирующееся «вторичное» светило. Оба тела довольно массивные, с общей массой, превышающей солнечную почти в 18 раз. Объекты вращаются вокруг друг друга с периодом в 600 земных лет, а расстояние между ними составляет порядка 180 астрономических единиц.

Двойные звезды, выяснили ученые в ходе исследования, вырастают из общего диска, подпитывающегося от коллапсирующего облака. В нем вторичное светило образуется в результате фрагментации диска, возникающего вокруг первичного. Меньший объект начинает поглощать материю своего компаньона и постепенно превращается в его «близнеца». Описывая результаты наблюдений в Nature Astronomy, астрофизики подчеркнули важность открытия для понимания процесса зарождения массивных звезд, обогащающих Вселенную в конце своей жизни тяжелыми элементами.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:12

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