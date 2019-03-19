Телескоп «Hubble» сфотографировал второй "крест Эйнштейна"
Космический телескоп "Hubble" сфотографировал галактику в 20 миллиардах световых лет от Земли. Речь идет о втором "кресте Эйнштейна", чье изображение ученым удалось рассмотреть с помощью природной линзы.
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании The Astrophysical Journal Letters, астрономы смогли сделать второе открытие явления, предсказанного Общей теорией относительности. Последнее известно науке как "крест Эйнштейна" и вызвано отклонением света от далекого источника под влиянием поля гравитации, образованного огромным объектом другой галактики.
Эксперты изучили снимки телескопа и пришли к выводу: линзированная галактика, расположенная на расстоянии 20 миллиардов световых лет от Голубой планеты, активно формирует другие объекты.
Один из наиболее впечатляющих выводов общей теории относительности известного физика в искривлении траектории света под воздействием материи. Этот процесс можно заметить, если излучение, которое исходит от далекого объекта, проходит рядом с другим по пути к очевидцу. Описанный процесс носит название гравитационного линзирования, так как его можно сопоставить с отклонением лучей света стеклянными линзами.
Искаженные изображения отдаленного объекта могут приобретать форму креста, кольца или дуг. Это зависит от степени выравнивания имеющихся источников. По словам экспертов, зачастую гравитационная линза не всегда открыта для обнаружения, что связано с коротким расстоянием между космическими телами на снимках.
Специалисты выяснили: "Hubble" запечатлел "крест Эйнштейна", получивший название J2211-0350. Его "создателями" оказались эллиптическая галактика, отдаленная от Земли на 7 миллиардов световых лет, и линзированный источник, о котором упоминалось ранее. Ученые были очень удивлены, что в данном случае образователем оказалась молодая галактика, а не квазар.
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании The Astrophysical Journal Letters, астрономы смогли сделать второе открытие явления, предсказанного Общей теорией относительности. Последнее известно науке как "крест Эйнштейна" и вызвано отклонением света от далекого источника под влиянием поля гравитации, образованного огромным объектом другой галактики.
Эксперты изучили снимки телескопа и пришли к выводу: линзированная галактика, расположенная на расстоянии 20 миллиардов световых лет от Голубой планеты, активно формирует другие объекты.
Один из наиболее впечатляющих выводов общей теории относительности известного физика в искривлении траектории света под воздействием материи. Этот процесс можно заметить, если излучение, которое исходит от далекого объекта, проходит рядом с другим по пути к очевидцу. Описанный процесс носит название гравитационного линзирования, так как его можно сопоставить с отклонением лучей света стеклянными линзами.
Искаженные изображения отдаленного объекта могут приобретать форму креста, кольца или дуг. Это зависит от степени выравнивания имеющихся источников. По словам экспертов, зачастую гравитационная линза не всегда открыта для обнаружения, что связано с коротким расстоянием между космическими телами на снимках.
Специалисты выяснили: "Hubble" запечатлел "крест Эйнштейна", получивший название J2211-0350. Его "создателями" оказались эллиптическая галактика, отдаленная от Земли на 7 миллиардов световых лет, и линзированный источник, о котором упоминалось ранее. Ученые были очень удивлены, что в данном случае образователем оказалась молодая галактика, а не квазар.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:24