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В Воронежской области найдено тело убитой и раздетой студентки медколледжа

В Воронежской области найдено тело убитой и раздетой студентки медколледжа 17 лет. Накануне погибшую видели гуляющей со знакомыми в центре Бутурлиновки.
В Воронежской области найдено тело убитой и раздетой студентки медколледжа

СУ СК в Воронежской области сообщило, что ранним утром 19 марта прохожие наткнулись на труп молодой девушки возле транспортного предприятия на улице Блинова. По вызову жителей Бутурлиновки выехала следственная группа, которая осмотрела место происшествия и занялась выяснением обстоятельств. Как выяснили правоохранители, студентка, лежащая возле стройматериалов, училась в медицинском колледже на первом курсе.

Накануне, 18 марта, знакомые видели её в центральном районе города с друзьями. Свидетели опасаются, что кто-то мог изнасиловать и убить жертву, поскольку её лишили почти всей одежды. Жила несовершеннолетняя также по улице Блинова.

Одногруппники отозвались о погибшей как о жизнерадостной и общительной девушке. Преподаватели колледжа ценили её за хорошие отметки. На сегодняшний день следствие проводит судмедэкспертизу и устанавливает точные причины смерти студентки.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:53

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