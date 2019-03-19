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На Ставрополье женщина избивала и морила голодом грудного ребенка

На Ставрополье осужденную за издевательство над младенцем женщину приговорили к 5 годам лишения свободы. Ее обвиняли в том, что она морила голодом и избивала ребенка, сообщает региональное СУСК.
На Ставрополье женщина избивала и морила голодом грудного ребенка

По данным расследования,30-летняя жительница города Георгевск родила сына дома. В медучреждения она не обращалась, также официально не регистрировала мальчика. Условия в жилище были небезопасны для его здоровья и жизни.

Днем 11 марта соседи обвиняемой услышали детский плач и позвонили в экстренные службы. Ребенок был изъят органами опеки с закрытой ЧМТ головного мозга. Как выяснилось позже, мать ударила несколько раз лежащего в коляске младенца, потому что ее раздражал плач, вследствие чего женщину лишили родительских прав.

Сейчас суд приговорил обвиняемую к лишению свободы в колонии общего режима на пять лет и один месяц.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:57

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