На Ставрополье женщина избивала и морила голодом грудного ребенка





По данным расследования,30-летняя жительница города Георгевск родила сына дома. В медучреждения она не обращалась, также официально не регистрировала мальчика. Условия в жилище были небезопасны для его здоровья и жизни.Днем 11 марта соседи обвиняемой услышали детский плач и позвонили в экстренные службы. Ребенок был изъят органами опеки с закрытой ЧМТ головного мозга. Как выяснилось позже, мать ударила несколько раз лежащего в коляске младенца, потому что ее раздражал плач, вследствие чего женщину лишили родительских прав.Сейчас суд приговорил обвиняемую к лишению свободы в колонии общего режима на пять лет и один месяц.