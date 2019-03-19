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Флагман Huawei P30 "засветился" в работе на новом ролике в Сети

В Сети появилось видео, на котором предстал ожидаемый в скором времени флагман Huawei P30. Блогеры решили показать, как работает подэкранный сканер отпечатков пальца в девайсе.
Флагман Huawei P30 "засветился" в работе на новом ролике в Сети

На кадрах видно, что флагман оснастили практически безрамочным дисплеем, при этом внизу расположился сканер отпечатков, для которого не понадобилась дополнительная клавиша.

При нажатии флагман Huawei P30 в ту же секунду разблокируется, также стоит отметить цветопередачу девайса и его эргономичность. По заявлению производителей, он получит процессор Kirin 980, а также смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместят камеру на 40 Мп с возможностью ночной съемки, также будет присутствовать селфи-модуль на 32 Мп.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:49

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