Флагман Huawei P30 "засветился" в работе на новом ролике в Сети





На кадрах видно, что флагман оснастили практически безрамочным дисплеем, при этом внизу расположился сканер отпечатков, для которого не понадобилась дополнительная клавиша.При нажатии флагман Huawei P30 в ту же секунду разблокируется, также стоит отметить цветопередачу девайса и его эргономичность. По заявлению производителей, он получит процессор Kirin 980, а также смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместят камеру на 40 Мп с возможностью ночной съемки, также будет присутствовать селфи-модуль на 32 Мп.