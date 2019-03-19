65-летняя Елена Проклова появилась в студии "Звёзды сошлись" в красном платье мини

"Всем бы так выглядеть в 65 лет". "Красивая фигура и нормальная длина у платья! С такими ногами почему бы и не надеть". "Елена очень стильная дама, поэтому вполне естественно, что она озабочена внешним видом". - поделились своим мнением комментаторы.

Проклова показала подписчикам в Instagram, какой наряд подобрала к съёмкам ток-шоу на "Первом канале". Гостья программы "Звёзды сошлись" надела красное платье с плиссированной юбкой выше колен и рядами золотистых пуговиц. На ноги артистка обула босоножки под такие же чёрные колготы.Понравилось поклонникам и то, как Проклова накрасилась. Её назвали помолодевшей, очень женственной и эффектной.