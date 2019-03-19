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65-летняя Елена Проклова появилась в студии "Звёзды сошлись" в красном платье мини

65-летняя Елена Проклова появилась в студии "Звёзды сошлись" в эффектном красном платье мини. Образ актриса дополнила золотыми украшениями и броским макияжем.
65-летняя Елена Проклова появилась в студии "Звёзды сошлись" в красном платье мини

Проклова показала подписчикам в Instagram, какой наряд подобрала к съёмкам ток-шоу на "Первом канале". Гостья программы "Звёзды сошлись" надела красное платье с плиссированной юбкой выше колен и рядами золотистых пуговиц. На ноги артистка обула босоножки под такие же чёрные колготы.

Понравилось поклонникам и то, как Проклова накрасилась. Её назвали помолодевшей, очень женственной и эффектной.

"Всем бы так выглядеть в 65 лет". "Красивая фигура и нормальная длина у платья! С такими ногами почему бы и не надеть". "Елена очень стильная дама, поэтому вполне естественно, что она озабочена внешним видом". - поделились своим мнением комментаторы.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:05

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