На Марсе ученые впервые зафиксировали мини-землетрясения с помощью зонда InSight





Согласно заявлению специалистов, первая информация начала поступать на Землю еще в начале февраля, когда над сейсмометром разместили защитный дисплей. Астрономы полагают, что данные явления, зафиксированные устройством, нельзя назвать землетрясениями. Это более похоже на колебания поверхности, происходящие под воздействием определенных атмосферных явлений. Последние получили название микросеймов.На Земле появление микросеймов - не редкость. В большинстве случаев эти явления провоцируют штормы и приливы. Исследователей очень удивил факт наличия подобных колебаний на Красной планете, поскольку там нет водоемов. Единственной вероятной причиной "марсотрясений" светила науки считают резкие порывы ветра на планете.Представители мира науки намерены детально изучить микроволны, чтобы лучше понять особенности Марса. Они хотят стать свидетелями "марсотрясения", полагая, что это происходит около одного раза в месяц. Сейсмометру пока не удалось зафиксировать мощных подземных толчков.