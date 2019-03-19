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Николь Кузнецова рассказала о «выживании» на острове в рамках «Последнего героя»

Николь Кузнецова, принимающая участие в реалити-шоу «Последний герой», поделилась впечатлениями от проекта. Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как «выживала» на острове.
Николь Кузнецова рассказала о «выживании» на острове в рамках «Последнего героя»

Съемки реалити-шоу с ведущей Яной Трояновой проходят на Филиппинах. В новом проекте силой духа меряются актеры и экстрасенсы. В минувшие выходные на телеэкраны вышла очередная серия «Последнего героя», которая обошлась без выбывших. Иммунитет завоевала себе команда экстрасенсов, но ведущая заметила, что соперники им поддавались, чтобы избавиться от Натальи Медведевой. В лагере экстрасенсов после ухода Татьяны Лариной, обидевшейся на соплеменников и проклявшей их, воцарилась напряженная обстановка. Участники команды стали раздражительными, устав питаться одними кокосами.

Николь Кузнецова в своем Instagram-аккаунте поделилась кадрами с программы, показав, как ей приходилось спать на кровати из мешковины и соломы, укрываться юбкой вместо одеяла, использовать комбинезон как подушку, а полосатое платье в качестве полотенца. «Вот так мы выживали», - отметила ясновидящая.
Николь Кузнецова рассказала о «выживании» на острове в рамках «Последнего героя»

Кузнецова счастлива, что испытала свои силы на острове, доказала многое себе и окружающим. Экстрасенс не считала себя сильным участником проекта, так как отличается хрупким телосложением, с детства страдает от серьезной болезни – в ее легких образовалась доброкачественная опухоль. Телезвезда перенесла несколько операций, разговаривает шепотом. Недавно она покинула проект, но зрителям этот эпизод еще не показали.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:44

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