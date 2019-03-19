Валерия поздравила Валерия Леонтьева с 70-летним юбилеем

Валерия в своем Instagram-аккаунте поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием. По словам певицы, она с детства является поклонницей Валерия Яковлевича.Певица заявила, что ее любимой композицией Леонтьева была песня "Танец протуберанцев". По словам звезды, в то время Валерий Яковлевич крайне необычно двигался. Он был первым, кто стал выступать совместно с балетом и делать концертные шоу. Знаменитость отметила, что Валерий Яковлевич - очень глубокий, мудрый, серьёзный, а также добрый человек. Спустя годы юбиляр по-прежнему находится в хорошей форме, активно работает, собирает залы, при этом такой же энергичный. В конце поста Валерия пожелала Леонтьеву крепкого здоровья.Публикация артистки в течение трех часов собрала свыше 13 тысяч отметок «Мне нравится» и более 190 комментариев. Подписчики оставили много теплых слов, адресованных юбиляру. Они заявили, что Валерий Яковлевич - по-прежнему красивый и подтянутый мужчина.