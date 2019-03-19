Эксперты назвали 5 способов самостоятельно бросить пить





Университет Нью-Мексико поделился рекомендациями для тех людей, которые решили отказаться от спиртного. Лучше всего не пытаться ответить на вопрос о принадлежности к кругу алкоголиков, поскольку так человек навешивает на себя и других ярлыки. Эффективней всего будет оценка того, насколько далеко зашла проблема с зависимостью от спиртного.Нужно подсчитать, сколько выпивается за день, неделю и год. Далее эксперты советуют подумать, как именно привычка влияет на личность, характер, отношения со знакомыми и близкими. Одним из негативных факторов являются проблемы с памятью. Организм необходимо всесторонне проверить. Затем человек должен составить список "за и против".Когда преимущества от выпивки начинают значительно уступать разрушительным последствиям, кратковременную эйфорию уже сложно считать приоритетом. Составив письменный план и заручившись поддержкой друзей и родственников, можно вступить в онлайн группы поддержки или воспользоваться другими инструментами.