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Эксперты назвали 5 способов самостоятельно бросить пить

Эксперты дали пять советов, как самостоятельно бросить пить. Методичное следование правилам поможет осознать всю глубину проблемы и использовать стратегию по её решению.
Эксперты назвали 5 способов самостоятельно бросить пить

Университет Нью-Мексико поделился рекомендациями для тех людей, которые решили отказаться от спиртного. Лучше всего не пытаться ответить на вопрос о принадлежности к кругу алкоголиков, поскольку так человек навешивает на себя и других ярлыки. Эффективней всего будет оценка того, насколько далеко зашла проблема с зависимостью от спиртного.

Нужно подсчитать, сколько выпивается за день, неделю и год. Далее эксперты советуют подумать, как именно привычка влияет на личность, характер, отношения со знакомыми и близкими. Одним из негативных факторов являются проблемы с памятью. Организм необходимо всесторонне проверить. Затем человек должен составить список "за и против".

Когда преимущества от выпивки начинают значительно уступать разрушительным последствиям, кратковременную эйфорию уже сложно считать приоритетом. Составив письменный план и заручившись поддержкой друзей и родственников, можно вступить в онлайн группы поддержки или воспользоваться другими инструментами.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:09

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