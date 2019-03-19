В Сети рассекретили характеристики смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
На просторах интернета рассекретили все характеристики гаджетов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Уточняется, что Pixel 3a имеет OLED-дисплей размером 5,6 дюймов и разрешением 2220:1080 точек, а также 8-ядерный чипсет Snapdragon 670. Отличием модели Pixel 3a XL станет дисплей 6-ти дюймов с такими же разрешением и "сердцем".
Оперативная память обеих устройств составит 4 ГБ, а флеш-память - 32 или 64 ГБ. Их основная камера будет на 12,2 Мп, а фронтальная - на 8 Мп. Также они будут иметь сканер, читающий отпечатки пальцев, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, оперативную систему Android 9.0 (Pie) и порт USB Type-C.
Производитель планирует анонсировать новинки уже весной 2019 года.
Оперативная память обеих устройств составит 4 ГБ, а флеш-память - 32 или 64 ГБ. Их основная камера будет на 12,2 Мп, а фронтальная - на 8 Мп. Также они будут иметь сканер, читающий отпечатки пальцев, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, оперативную систему Android 9.0 (Pie) и порт USB Type-C.
Производитель планирует анонсировать новинки уже весной 2019 года.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:36