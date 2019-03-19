Названы способы превращения обычного автомобиля в ретро-кар





Эксперты предупреждают любителей старины, что коллекционную модель, выпущенную много лет назад, сложно отличить от подделки. Злоумышленники часто перебивают серийный номер автомобиля, делая из обычной машины мечту коллекционеров. Таким способом подделки ретро-кара воспользовался мошенник в 2016 году, сумев продать Porsche за $1,5 млн. Он выдал обычное, ничем не примечательное авто за один из 56 экземпляров ограниченного тиража.Эксперты советуют любителям старинных машин, прежде чем покупать приглянувшуюся модель, убедиться, что она является представителем лимитированной серии. Проверить документацию на автомобиль и его номер, а также попросить продавца привести некие исторические факты, доказывающие его уникальность.