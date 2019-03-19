Mercedes показал видеотизер обновленного конкурента BMW X4 - GLC Coupe

Рестайлинговая версия новинки будет представлена вниманию автолюбителей в рамках автовыставки в Женеве. Инженеры немецкого автоконцерна также работают над купеобразной модификацией GLC Coupe 2020. Дебют последней запланирован на этот год.Судя по опубликованному тизеру, новый GLC Coupe сможет впечатлить видоизмененной светодиодной оптикой, включая технологию Multibeam. Что касается задней оптики, то она может получить кардинальные изменения. Интерьер грядущей новинки пока не рассекречивают, но эксперты полагают: он не будет сильно отличаться от платформенника.Специалисты отметили, что в салоне, вероятно, будет иметь место цифровая панель приборов, а также сенсорный экран около 12 дюймов и "мультимедийка" MBUX, представленная впервые на семействе A-Class 4 поколения.