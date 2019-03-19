Prestigio S Max стал наиболее дешевым смартфоном с тройной камерой





О конфигурации съемочных модулей подробная информация отсутствует, но известно, что один из них имеет матрицу на 13 Мп. Цена смартфона S Max составляет порядка 9000 рублей, что делает его наиболее доступным из всех гаджетов с подобной опцией, представленных на отечественном рынке. Устройство с 6,1-дюймовым дисплеем с полукруглой выемкой оборудовано фронтальной камерой на 5 Мп, сканером дактилоскопии, поддержкой Face ID. Девайс базируется на восьмиядерном чипе, имеет 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, работает под управлением Android 8.1 Oreo с интерфейсом 360 OS. Автономию гаджету обеспечивает АКБ на 3000 мАч.Модель Prestigio X Pro оснащена сдвоенной камерой с одним из датчиков на 13 Мп, 16 ГБ ПЗУ, 5,5-дюймовым экраном. Остальные характеристики смартфона практически идентичны его «собрату» по линейке Spark L3 – аппарату S Max.