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Prestigio S Max стал наиболее дешевым смартфоном с тройной камерой

На рынке России стартовали продажи двух смартфонов бюджетного класса X Pro и S Max от бренда Prestigio. Вторая модель стала наиболее дешевым девайсом, оснащенным строенной задней камерой.
Prestigio S Max стал наиболее дешевым смартфоном с тройной камерой

О конфигурации съемочных модулей подробная информация отсутствует, но известно, что один из них имеет матрицу на 13 Мп. Цена смартфона S Max составляет порядка 9000 рублей, что делает его наиболее доступным из всех гаджетов с подобной опцией, представленных на отечественном рынке. Устройство с 6,1-дюймовым дисплеем с полукруглой выемкой оборудовано фронтальной камерой на 5 Мп, сканером дактилоскопии, поддержкой Face ID. Девайс базируется на восьмиядерном чипе, имеет 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, работает под управлением Android 8.1 Oreo с интерфейсом 360 OS. Автономию гаджету обеспечивает АКБ на 3000 мАч.

Модель Prestigio X Pro оснащена сдвоенной камерой с одним из датчиков на 13 Мп, 16 ГБ ПЗУ, 5,5-дюймовым экраном. Остальные характеристики смартфона практически идентичны его «собрату» по линейке Spark L3 – аппарату S Max.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:58

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