Новые модели BMW M3 и M4 наделят более мощным силовым агрегатом





Модернизированная силовая установка будет генерировать на 11 процентов мощности больше - 480 лошадиных сил. При этом на версиях Competition мощность может достигать 509 «лошадок». По всей видимости, трансмиссией в новых версиях M3 и M4 выступит 8-ступенчатая АКПП с гидротрансформатором.МКПП будет доступна в бюджетных транспортных средствах, а также менее производительных версиях M с заднеприводной системой. Новые модели M3 и M4 должны премировать в 2020 году.