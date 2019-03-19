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Новые модели BMW M3 и M4 наделят более мощным силовым агрегатом

Новые модели BMW M3, а также M4 наделят более мощным силовым агрегатом. Новый четырёхцилиндровый турбодвигатель является модернизированной версией нынешнего мотора B58.
Новые модели BMW M3 и M4 наделят более мощным силовым агрегатом

Модернизированная силовая установка будет генерировать на 11 процентов мощности больше - 480 лошадиных сил. При этом на версиях Competition мощность может достигать 509 «лошадок». По всей видимости, трансмиссией в новых версиях M3 и M4 выступит 8-ступенчатая АКПП с гидротрансформатором.

МКПП будет доступна в бюджетных транспортных средствах, а также менее производительных версиях M с заднеприводной системой. Новые модели M3 и M4 должны премировать в 2020 году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:10

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