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За копание в белье Юлии Началовой россияне назвали Андрея Малахова «Трупним червем»

Россияне возмутились новым выпуском программы Андрея Малахова, который был посвящен выяснению обстоятельств смерти Юлии Началовой. Поклонники певицы грубо обозвали телеведущего «стервятником» и «трупным червем».
За копание в белье Юлии Началовой россияне назвали Андрея Малахова «Трупним червем»

Выпуск телевизионной передачи об уходе из жизни российской исполнительницы Юлии Началовой возмутил некоторых людей еще до своего выхода. Они говорят, что тело знаменитости еще не предали земле, а уже ради высоких рейтингов пляшут на ее костях и копаются в подробностях личной жизни.

До этого ведущий дал рекламу выпуска, в котором обещал рассказать, как умирала Началова, а на своей странице в Instagram - что происходило в последние часы ее жизни.

В социальной сети Андрею Малахову припомнили, как он однажды обвинял знаменитость в употреблении наркотиков. И хоть это оказалось не так, неприятный осадок все равно остался.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:58

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