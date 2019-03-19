Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан





Вулканический остров, что сохранил следы древней Гондваны, образовался в ходе извержений 4 млн лет назад и имеет в своей основе базальт - затвердевшую лаву. Однако много лет подряд геологи находят там светлую осадочную породу. Преобразованный из песчаника кварц не мог появиться из вулкана, но учёные затрудняются ответить, как он попал на Анжуан.Сотрудник Колумбийского университета утверждает, что находка противоречит знаниям о тектонике плит. На территории острова, где живут люди, в значительном количестве разбросана кварцевая крошка. Её след приводит к гребням гигантских базальтовых валунов, среди которых прячутся блоки из светлой породы. В горном регионе кварцита так много, что почва обрела белый цвет.Единственной гипотезой геологов о том, откуда на Анжуане столько кварца, является его образование на месте отколовшегося куска континентальной породы. Он мог отойти от Мадагаскара или Африки, которые 165 млн лет назад отсоединились от суперконтинента Гондвана. Смешавшись с базальтом после извержения, кварц остался на молодом острове.