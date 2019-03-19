«Мы все разные»: Эвелина Бледанс с акцией отправляется в Госдуму

Знаменитость сама воспитывает особенного ребенка и знает не понаслышке, как важно помогать семьям, где растет такой малыш. Бледанс организовала к Международному дню человека с синдромом Дауна, отмечающемуся 21 марта, флешмоб. К акции присоединились многие коллеги актрисы, обнародовав в поддержку отличающихся от них людей свои фото в разных носках.Программу под названием «Мы все разные» Бледанс планирует представить в Госдуме и очень надеется на понимание политиков. Как призналась актриса, для нее это чрезвычайно волнительное мероприятие, так как раньше ей не доводилось бывать в парламенте. Знаменитости пожелали успехов в ее благих намерениях и посоветовали не сомневаться в положительном исходе задуманного.