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«Мы все разные»: Эвелина Бледанс с акцией отправляется в Госдуму

Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля идеей подключить депутатов Государственной Думы к своей акции «Мы все разные». Актриса надеется на поддержку чиновников ее начинаний в вопросе, касающемся детей с синдромом Дауна.
«Мы все разные»: Эвелина Бледанс с акцией отправляется в Госдуму

Знаменитость сама воспитывает особенного ребенка и знает не понаслышке, как важно помогать семьям, где растет такой малыш. Бледанс организовала к Международному дню человека с синдромом Дауна, отмечающемуся 21 марта, флешмоб. К акции присоединились многие коллеги актрисы, обнародовав в поддержку отличающихся от них людей свои фото в разных носках.

Программу под названием «Мы все разные» Бледанс планирует представить в Госдуме и очень надеется на понимание политиков. Как призналась актриса, для нее это чрезвычайно волнительное мероприятие, так как раньше ей не доводилось бывать в парламенте. Знаменитости пожелали успехов в ее благих намерениях и посоветовали не сомневаться в положительном исходе задуманного.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:32

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