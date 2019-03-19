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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев продемонстрировал в Instagram новый образ

Бывший участник телестройки «Дом-2» Гоген Солнцев показал подписчикам свой новый образ.
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев продемонстрировал в Instagram новый образ

По мнению телезнаменитости, нужно всегда быть ярким и интересным.

На днях Гоген опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая поразила многих его поклонников. Дело в том, что на снимке Солнцев запечатлен в совершенно неожиданном образе – в белом парике и в гирляндах.

Под фото звезда «Дома-2» написал пост, в котором решил обсудить стереотипы и привычки людей.
«Люди привыкают к стереотипам. Хотя все мы разные и привычка - это всего лишь глупейший заскок человеческой натуры..», - пишет Солнцев.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев продемонстрировал в Instagram новый образ

Также в своем блоге Гоген решил обратиться к интернет-пользователям, которых попросил стараться быть яркими и интересными, а также откинуть свои «серые стандарты» и постоянно двигаться вперед.
«Переворачивайте свои мысли на 360 градусов! Не бойтесь! Действуйте!», - заявил экс-участник телепроекта «Дом-2».

Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на пост к свежей фотографии Солнцева, многих читателей заинтересовал его новый образ. По мнению подписчиков Гогена, ему нужно подумать о модельном бизнесе, ведь у звезды очень хорошо получается идти в ногу со временем.
«Солнцев, а ты не думал в дизайнеры податься? Уверен, у тебя бы получилось!», - отметил один из подписчиков телезнаменитости.

К слову, Солнцев не единожды указывал на то, что ему нравится менять свой стиль, вполне вероятно, что совсем скоро Гоген порадует фанатов чем-то новым.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:04

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