Уфологи: Таинственная планета Нибиру появилась возле Солнца
Известный уфолог Скотт Уоринг представил доказательства существования таинственной планеты Нибиру. Космическое тело несколько дней назад заметили возле Солнца.
Уоринг уверен, о приближении к светилу НЛО знают в NASA и в правительстве США, но скрывают данный факт от общественности. По мнению исследователя-любителя, у Солнца появилась именно зловещая Нибиру. Он удивлен, почему обсерватории не объявили о таком событии.
Согласно легенде, объект следует по орбите, и каждые 15 000-20 000 лет на его пути оказывается Земля. За это время инопланетная цивилизация собирает данные об эволюции живых существ, включая людей, на Голубой планете. Пришельцы могут вносить изменения в ДНК, чтобы спровоцировать глобальное вымирание жизни. Подобным образом, считает уфолог, могли исчезнуть динозавры.
Уоринг уверен, о приближении к светилу НЛО знают в NASA и в правительстве США, но скрывают данный факт от общественности. По мнению исследователя-любителя, у Солнца появилась именно зловещая Нибиру. Он удивлен, почему обсерватории не объявили о таком событии.
Согласно легенде, объект следует по орбите, и каждые 15 000-20 000 лет на его пути оказывается Земля. За это время инопланетная цивилизация собирает данные об эволюции живых существ, включая людей, на Голубой планете. Пришельцы могут вносить изменения в ДНК, чтобы спровоцировать глобальное вымирание жизни. Подобным образом, считает уфолог, могли исчезнуть динозавры.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:20