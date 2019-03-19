Ученые: Долгое сексуальное воздержание провоцирует развитие «женских» заболеваний





Убеждение, что половой акт нужен только для укрепления отношений в паре и получения приятных ощущений, является ошибочным. Эксперты уверяют, что это не совсем так.Во время отсутствия половых актов в области малого таза застаивается кровь, что и провоцирует развитие «женских» заболеваний. Среди них такие как мастопатия и боли при менструации. Также специалисты отмечают, что секс продлевает молодость, так как во время его процесса организмом вырабатывается коллаген, который, в свою очередь, препятствует появлению морщин.Последним признаком негативного влияния на здоровье отказа от полового акта являются хронические боли суставов или головы.