АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Ученые: Долгое сексуальное воздержание провоцирует развитие «женских» заболеваний

Долгое воздержание от секса может негативно отразиться на женском здоровье. У представительниц «слабого» пола увеличивается риск появления гинекологических заболеваний.
Ученые: Долгое сексуальное воздержание провоцирует развитие «женских» заболеваний

Убеждение, что половой акт нужен только для укрепления отношений в паре и получения приятных ощущений, является ошибочным. Эксперты уверяют, что это не совсем так.

Во время отсутствия половых актов в области малого таза застаивается кровь, что и провоцирует развитие «женских» заболеваний. Среди них такие как мастопатия и боли при менструации. Также специалисты отмечают, что секс продлевает молодость, так как во время его процесса организмом вырабатывается коллаген, который, в свою очередь, препятствует появлению морщин.

Последним признаком негативного влияния на здоровье отказа от полового акта являются хронические боли суставов или головы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный
Американские аналитики назвали ПКМ
Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ
Мария Порошина назвала пятого ребёнка
Ученые: Избыточное использование
В Google Play появились «убивающие»
Ученым удалось получить водородное
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Просмотреть все новости