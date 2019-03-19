Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с насекомым

«Бузова, прекрати уже, пожалуйста, надевать на себя молодежные вещи! Ну не станешь ты выглядеть моложе, не станешь! Смирись наконец с этим!», «Оль, ты действительно в этих очках на стрекозу похожа! Выбрось их или отдай Бородиной», - продолжают писать в Сети.

По мнению большей части интернет-пользователей, Бузовой нужно напрочь забыть об огромных солнцезащитных очках.Не секрет, что Ольга довольно часто попадает под критику недоброжелателей. Каждый день злопыхатели пристально рассматривают ее новые фотографии, видеозаписи и Stories, чтобы в очередной раз указать телезнаменитости на ее минусы.В этот раз под разнос попал новый стиль Бузовой, который она вчера продемонстрировала у себя на страничке в Instagram. Один за другим фолловеры принялись буквально проходиться по внешнему виду Ольги, указывая на то, что так и не поняли, куда смотрят стилисты.Некоторые читатели даже сравнили Бузову с насекомым – стрекозой, которую она им напомнила, надев эти огромные очки. Кое-кто и вовсе заявил, что Ольга все это делает только для того, чтобы в свои 33 года выглядеть моложе.К слову, и в этот раз за Бузову попытались вступиться ее преданные поклонники, которые заявили, что ей очень идет новый стиль, и даже попросили Бузову продолжать в этом направлении.