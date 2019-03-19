Британские ученые: Зрелость головного мозга наступает в 30 лет





Питер Джонс сообщил во время пресс-конференции в Лондоне, что 18-20 лет нельзя назвать периодом перехода из детства во взрослую жизнь. Утверждение профессора основано на том, что мозг имеет свойство расти и совершенствоваться до 30-летнего возраста. Это позволяет сделать вывод: взросление индивида происходит после завершения необходимых процессов в мозге.У некоторых людей переход происходит быстрее по сравнению с другими. Эксперт считает, что системам образования и здравоохранения необходимо знать и учитывать это. Образовательные учреждения, как правило, предпочитают обучать целые группы людей, а не каждого ученика или студента индивидуально. Системы лишают людей детства, а потом и взрослой жизни.Новое открытие позволило специалистам выяснить и то, что взрослый человек с более зрелым мозгом реже сталкивается с психическими расстройствами в отличие от 20-летних индивидов.