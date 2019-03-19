Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный вырез и чипсет Helio P35





Остальные характеристики Oppo A5s будут такими же, как и у модели Oppo A5. A5s поставляется с 6,2-дюймовым IPS LCD дисплеем. Он оснащен насечкой в ​​виде капли воды и обеспечивает разрешение HD + 720 x 1520 пикселей. На выемке находится фронтальная камера на 8 мегапикселей. Задняя часть телефона оснащена 13-мегапиксельной + 2-мегапиксельной горизонтально расположенной двойной камерой.Операционная система Android 8.1 Oreo с размещенным над ней пользовательским интерфейсом ColorOS 5.2 поставляется в качестве основной для A5s. Чипсет Helio P35 поддерживает 3 ГБ оперативной памяти. На устройстве имеется внутреннее хранилище объемом 64 ГБ. Слот для карт памяти microSD доступен на смартфоне для дополнительного хранения. Телефон питается от батареи 4,230 мАч. Для большой батареи A5s не поддерживается быстрая зарядка. Он оснащен сканером отпечатков пальцев. Устройство имеет размеры 155,9 х 75,4 х 8,2 мм и весит 170 граммов.В настоящее время информация о ценах OPPO A5s отсутствует. A5 был доступен в синем и розовом цветах, а варианты недавно анонсированных A5 - черном и красном.