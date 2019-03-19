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Эксперты советуют осуществлять приём пищи по часам

Медицинские специалисты советуют осуществлять приём пищи по часам. Британские эксперты в сфере здорового питания призвали питаться в определённые периоды времени.
Эксперты советуют осуществлять приём пищи по часам

По заявлению гастроэнтерологов, для современного человека с его расстроенной нервной системой, а также постоянным недосыпанием, это является лучшим форматом питания. Научные деятели порекомендовали питаться 5 раз на день. При этом три раза следует кушать основательно, а два раза слегка перекусывать. Эксперты отмечают, что такой график суточного питания является наиболее благоприятным для поддержания здоровья психики человека, а также его нервной системы.

Специалистами была представлена оптимальная схема питания, согласно которой завтракать лучше с 7:00 утра, употребляя овсянку либо омлет. Также можно позавтракать блинчиками. В 11:00 часов лучше перекусить фруктами либо йогуртом. Обед нужно начинать в 13:00. Потом лучше перекусить в 16:00. Ужин следует начинать не поздней 19:00.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52

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