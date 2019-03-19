Интернет-пользователи назвали новые Apple iPad «позором»





Купертиновцы не привнесли в дизайн iPad mini ничего нового, и он практически не отличается от планшета первого поколения, презентованного семь лет назад. Разработчики Apple, по мнению фанатов бренда, сделали шаг назад, увеличив в аппарате нижний и верхний отступы. Пользователям не понравилась высокая стоимость 7,9-дюймового устройства с базовым объемом памяти на 64 ГБ. С выходом новых iPad линейка девайсов Apple напоминает «беспорядок», как в модельном ряде Samsung.Некоторые почитатели «яблочного» бренда остались довольны техническим обновлением планшетов, которое превзошло уровень предшественника. Публика оценила быстрый процессор, улучшенный дисплей, поддержку Apple Pencil и ожидает скидок на онлайн-площадках. iPad Air меньше разочаровал фанатов марки, несмотря на «скучные» обновления.