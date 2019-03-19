Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro засветился в TENAA





Согласно появившимся данным, Vivo X27 Pro появился в базе данных китайского телекоммуникационного агентства как Vivo V1836A и V1836T. Vivo V1836A / T оснащен огромным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и поддержкой Full HD + с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Поскольку, по слухам, Vivo X27 Pro прибудет со всплывающим селфи-шутером, скорее всего, он появится с дисплеем без зазубрин. На устройстве имеется встроенный датчик отпечатков пальцев.Vivo V1836A / T работает на базе Snapdragon 710, поскольку в нем используется процессор с восьми ядрами, работающий на частоте 2,2 ГГц. SoC поддерживает 8 ГБ оперативной памяти. Телефон поставляется с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. На устройстве нет поддержки внешнего хранилища.Предполагаемый Vivo X27 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который на TENAA указан как минимальная емкость 3920 мАч. Это несет в себе поддержку для быстрой зарядки. На устройстве с Android 9 Pie OS может быть установлен новейший интерфейс FunTouch OS 9. Задняя сторона устройства оснащена тройным блоком камеры, который включает 48-мегапиксельный первичный датчик, 13-мегапиксельный вторичный и третий датчик 2-мегапиксельной. На передней панели находится 32-мегапиксельный селфи-снэппер.Ожидается, что Vivo X27 Pro дебютирует с ценой 595 долларов. Телефон может появиться на рынке 12 апреля. Изображение Vivo X27 Pro с утечкой показывает, что он появится в двух вариантах цветового градиента.