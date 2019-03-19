Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов разрешил певце T-Killah снять в своем новом блоге 8-месячную Милану
Экс-избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой – 32-летний футболист Дмитрий Тарасов дал разрешение популярному российскому хип-хоп и рэп-исполнителю T-Killah снять в своем новом видеоблоге 8-месячную наследницу Милану.
Как выяснилось, в мини-интервью Тарасов даже решил провести экскурсию друзьям по своему загородному особняку.
Считанные часы назад Дмитрий опубликовал в личном инста-блоге новую видеозапись, под которой прорекламировал новый блог своего близкого приятеля T-Killah, ведь в нем, как оказалось, снялась даже маленькая Милана.
По словам спортсмена, это видео было записано у него дома, как раз в тот момент, когда все гости собрались отпраздновать его 32-й день рождения. Нужно сказать, что больше всего заинтересовали интернет-пользователей не кадры, на которых Тарасов вовсю хвастается своим домом, а те эпизоды, когда в камере появляется его 8-месячная дочь.
По мнению фолловеров, Дмитрию и его третьей супруге Анастасии Костенко было «все равно» на то, что подвыпившие гости «таскали» Милану по всему дому и передавали малышку из рук в руки.
К слову, Тарасов отметил, что он опубликовал у себя в Instagram лишь маленький кусочек того, что было на самом деле снято, поэтому посоветовал поклонникам перейти на YouTube-канал T-Killah, где они смогут оценить полный ролик.
Как выяснилось, в мини-интервью Тарасов даже решил провести экскурсию друзьям по своему загородному особняку.
Считанные часы назад Дмитрий опубликовал в личном инста-блоге новую видеозапись, под которой прорекламировал новый блог своего близкого приятеля T-Killah, ведь в нем, как оказалось, снялась даже маленькая Милана.
По словам спортсмена, это видео было записано у него дома, как раз в тот момент, когда все гости собрались отпраздновать его 32-й день рождения. Нужно сказать, что больше всего заинтересовали интернет-пользователей не кадры, на которых Тарасов вовсю хвастается своим домом, а те эпизоды, когда в камере появляется его 8-месячная дочь.
По мнению фолловеров, Дмитрию и его третьей супруге Анастасии Костенко было «все равно» на то, что подвыпившие гости «таскали» Милану по всему дому и передавали малышку из рук в руки.
«Как так можно? Вы же говорили, что у Миланы зубки лезут, думаете, ей нравится, что ее передают с рук в руки как мяч? Кошмар!», - пишут в Сети.
К слову, Тарасов отметил, что он опубликовал у себя в Instagram лишь маленький кусочек того, что было на самом деле снято, поэтому посоветовал поклонникам перейти на YouTube-канал T-Killah, где они смогут оценить полный ролик.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:13