Россия сможет обнаружить гиперзвуковые ракеты с помощью советской РЛС
Главный конструктор РЛС «Дарьял» Виктор Иванцов рассказал о ее модернизации, благодаря которой решится проблема низколетящих целей. Об этом написало издание «Известия».
Советской РЛС «Дарьял» 20 марта 2019 года будет уже 35 лет с момента создания, но она до сих пор является мощнейшей в мире, так как способна обнаружить гиперзвуковые летательные аппараты и отслеживать их на протяжении всего полета. Станция и сейчас служит предупреждением о ракетном нападении на боевом дежурстве.
Единственная проблема, как заявил Виктор Иванцов, это низколетящие цели, но она будет решена в следующих РЛС.
Ранее стало известно, что система ПВО С-500, которая скоро будет принята на вооружение, может уничтожить гиперзвуковые цели со скоростью до 7 км/с.
Советской РЛС «Дарьял» 20 марта 2019 года будет уже 35 лет с момента создания, но она до сих пор является мощнейшей в мире, так как способна обнаружить гиперзвуковые летательные аппараты и отслеживать их на протяжении всего полета. Станция и сейчас служит предупреждением о ракетном нападении на боевом дежурстве.
Единственная проблема, как заявил Виктор Иванцов, это низколетящие цели, но она будет решена в следующих РЛС.
Ранее стало известно, что система ПВО С-500, которая скоро будет принята на вооружение, может уничтожить гиперзвуковые цели со скоростью до 7 км/с.
Политика / Главные новости
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:47