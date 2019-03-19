АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Россия сможет обнаружить гиперзвуковые ракеты с помощью советской РЛС

Главный конструктор РЛС «Дарьял» Виктор Иванцов рассказал о ее модернизации, благодаря которой решится проблема низколетящих целей. Об этом написало издание «Известия».
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые ракеты с помощью советской РЛС

Советской РЛС «Дарьял» 20 марта 2019 года будет уже 35 лет с момента создания, но она до сих пор является мощнейшей в мире, так как способна обнаружить гиперзвуковые летательные аппараты и отслеживать их на протяжении всего полета. Станция и сейчас служит предупреждением о ракетном нападении на боевом дежурстве.

Единственная проблема, как заявил Виктор Иванцов, это низколетящие цели, но она будет решена в следующих РЛС.

Ранее стало известно, что система ПВО С-500, которая скоро будет принята на вооружение, может уничтожить гиперзвуковые цели со скоростью до 7 км/с.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный
Американские аналитики назвали ПКМ
Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ
Мария Порошина назвала пятого ребёнка
Ученые: Избыточное использование
В Google Play появились «убивающие»
Ученым удалось получить водородное
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Просмотреть все новости