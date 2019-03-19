Россия сможет обнаружить гиперзвуковые ракеты с помощью советской РЛС





Советской РЛС «Дарьял» 20 марта 2019 года будет уже 35 лет с момента создания, но она до сих пор является мощнейшей в мире, так как способна обнаружить гиперзвуковые летательные аппараты и отслеживать их на протяжении всего полета. Станция и сейчас служит предупреждением о ракетном нападении на боевом дежурстве.Единственная проблема, как заявил Виктор Иванцов, это низколетящие цели, но она будет решена в следующих РЛС.Ранее стало известно, что система ПВО С-500, которая скоро будет принята на вооружение, может уничтожить гиперзвуковые цели со скоростью до 7 км/с.