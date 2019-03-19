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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский раскрыли детали своего тайного венчания

В январе 2019 года Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая решили скрепить свой 21-летний брак венчанием. Знаменитая пара считает, что в современно мире начинать отношения с такого таинства безответственно, и они долго к этому шли.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский раскрыли детали своего тайного венчания

Идея обвенчаться возникла у Кончаловского, а Высоцкая его поддержала. Супруги тщательно готовились к церемонии и мечтали, чтобы все прошло в тесном семейном кругу. Актриса обсудила с мужем свое подвенечное платье и поняла, что возлюбленный не хочет нарядить ее как куклу на капоте свадебной машины. Знаменитость отправилась за покупками в Лондон, но ничего не подобрала. Создание идеального платья поручили Дмитрию Андрееву, разрабатывавшему костюмы для картины «Рай». Конечный результат понравился звездной паре – у дизайнера получился стильный наряд.

Венчальные кольца в форме гордиевых узлов, которые невозможно распутать, Кончаловский заказывал у художника-ювелира. На внутреннюю сторону украшений нанесли гравировку с именами супругов и датой торжества. Церемония состоялась в Троицком соборе при Псковском кремле, украшенном к празднику флористами. Пару обвенчал друг режиссера - митрополит Тихон.

Кончаловский на вопрос, почему они с женой хотели тайного венчания, ответил словами философа, если вещи трудно объяснить, о них лучше промолчать. Режиссер и актриса считают, что в современном мире нельзя начинать отношения с данного церковного обряда, так как это безответственно. Звездная пара к решению обвенчаться шла долгие 20 лет.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00

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