Звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала людей, которые выбрасывают мусор на улицах Москвы
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева нелицеприятно высказалась в адрес тех людей, которые раскидывают мусор по улицам Москвы.
По мнению телезнаменитости, хоть на «Jaguar», хоть на «Запорожце», но люди не должны вести себя как «свиньи».
Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, которая за считанные минуты распространилась по всем социальным сетям и буквально взорвала интернет. Дело в том, что на ролике запечатлено, как из дорогостоящего автомобиля мужчина выбрасывает мусор прямо на дорогу, стоя на светофоре.
Невзирая на то, что этот мусор сразу же поспешил собрать дворник, шокировало интернет-пользователей совсем другое. На видео видно, как один из прохожих решил проучить водителя, выбросившего на проезжую часть ненужный хлам.
Мужчина азиатской внешности отобрал у уборщика веник и совок и, собрав мусор, выкинул его в салон автомобиля этого же водителя. Конечно же, мужчина начал возмущаться, однако путник смог найти правильные слова, чтобы объяснить ему, что так не следует делать.
Нужно сказать, что Алена не смогла остаться в стороне от увиденного и заявила, что почти каждый день наблюдает за подобными ситуациями, стоя в пробках. Звезда «Дома-2» не стала подбирать выражений и назвала людей, которые выбрасывают мусор прямо на дорогу, свиньями.
К слову, меньше чем за сутки видео Водонаевой набрало больше 315 тысяч просмотров.
По мнению телезнаменитости, хоть на «Jaguar», хоть на «Запорожце», но люди не должны вести себя как «свиньи».
Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, которая за считанные минуты распространилась по всем социальным сетям и буквально взорвала интернет. Дело в том, что на ролике запечатлено, как из дорогостоящего автомобиля мужчина выбрасывает мусор прямо на дорогу, стоя на светофоре.
Невзирая на то, что этот мусор сразу же поспешил собрать дворник, шокировало интернет-пользователей совсем другое. На видео видно, как один из прохожих решил проучить водителя, выбросившего на проезжую часть ненужный хлам.
Мужчина азиатской внешности отобрал у уборщика веник и совок и, собрав мусор, выкинул его в салон автомобиля этого же водителя. Конечно же, мужчина начал возмущаться, однако путник смог найти правильные слова, чтобы объяснить ему, что так не следует делать.
Нужно сказать, что Алена не смогла остаться в стороне от увиденного и заявила, что почти каждый день наблюдает за подобными ситуациями, стоя в пробках. Звезда «Дома-2» не стала подбирать выражений и назвала людей, которые выбрасывают мусор прямо на дорогу, свиньями.
К слову, меньше чем за сутки видео Водонаевой набрало больше 315 тысяч просмотров.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55