АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала людей, которые выбрасывают мусор на улицах Москвы

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева нелицеприятно высказалась в адрес тех людей, которые раскидывают мусор по улицам Москвы.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала людей, которые выбрасывают мусор на улицах Москвы

По мнению телезнаменитости, хоть на «Jaguar», хоть на «Запорожце», но люди не должны вести себя как «свиньи».

Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, которая за считанные минуты распространилась по всем социальным сетям и буквально взорвала интернет. Дело в том, что на ролике запечатлено, как из дорогостоящего автомобиля мужчина выбрасывает мусор прямо на дорогу, стоя на светофоре.

Невзирая на то, что этот мусор сразу же поспешил собрать дворник, шокировало интернет-пользователей совсем другое. На видео видно, как один из прохожих решил проучить водителя, выбросившего на проезжую часть ненужный хлам.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала людей, которые выбрасывают мусор на улицах Москвы

Мужчина азиатской внешности отобрал у уборщика веник и совок и, собрав мусор, выкинул его в салон автомобиля этого же водителя. Конечно же, мужчина начал возмущаться, однако путник смог найти правильные слова, чтобы объяснить ему, что так не следует делать.

Нужно сказать, что Алена не смогла остаться в стороне от увиденного и заявила, что почти каждый день наблюдает за подобными ситуациями, стоя в пробках. Звезда «Дома-2» не стала подбирать выражений и назвала людей, которые выбрасывают мусор прямо на дорогу, свиньями.

К слову, меньше чем за сутки видео Водонаевой набрало больше 315 тысяч просмотров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный
Американские аналитики назвали ПКМ
Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ
Мария Порошина назвала пятого ребёнка
Ученые: Избыточное использование
В Google Play появились «убивающие»
Ученым удалось получить водородное
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Просмотреть все новости