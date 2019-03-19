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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что намерена сделать контурную пластику лица

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в очередной раз решила изменить свой внешний вид.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что намерена сделать контурную пластику лица

По словам телезнаменитости, она хочет сделать контур лица и сейчас выбирает специалиста.

На днях 33-летняя Дарья Пынзарь решила признаться своим многочисленным поклонникам, что ее не устраивает ее внешность, а если быть точнее – лицо. Блондинка подчеркнула, что за зиму она немного поправилась и у нее появились «хомячьи щеки», от которых необходимо срочно избавляться.

Дарья также указала на то, что некоторое время сидела на диете и на днях даже смогла влезть в прошлогодние шортики, чему очень рада, однако нечеткий контур лица тут же заставляет ее посмотреть на себя здраво.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что намерена сделать контурную пластику лица

Мало кому понравилось, что блондинка так открыто говорит о том, что планирует сделать контурную пластику лица. По очереди подписчики Пынзарь принялись отговаривать свою любимицу от этой процедуры, советуя ей полюбить себя такой, какая она есть.

Впрочем, Дарья не стала прислушиваться к интернет-пользователям и заявила, что скоро поедет на консультацию, где намерена выбрать для себя профессионала.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что намерена сделать контурную пластику лица

К слову, фолловеры убеждены, что Пынзарь довольно сложно даются диеты, поэтому она и решила преобразить себя с помощью «уколов красоты».

«Давно стало понятно, что сидеть на диетах у Дашки попросту не получается, вот она и решила уменьшать свои щеки при помощи уколов..», - написала одна из подписчиц Дарьи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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