Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что намерена сделать контурную пластику лица

«Давно стало понятно, что сидеть на диетах у Дашки попросту не получается, вот она и решила уменьшать свои щеки при помощи уколов..», - написала одна из подписчиц Дарьи.





По словам телезнаменитости, она хочет сделать контур лица и сейчас выбирает специалиста.На днях 33-летняя Дарья Пынзарь решила признаться своим многочисленным поклонникам, что ее не устраивает ее внешность, а если быть точнее – лицо. Блондинка подчеркнула, что за зиму она немного поправилась и у нее появились «хомячьи щеки», от которых необходимо срочно избавляться.Дарья также указала на то, что некоторое время сидела на диете и на днях даже смогла влезть в прошлогодние шортики, чему очень рада, однако нечеткий контур лица тут же заставляет ее посмотреть на себя здраво.Мало кому понравилось, что блондинка так открыто говорит о том, что планирует сделать контурную пластику лица. По очереди подписчики Пынзарь принялись отговаривать свою любимицу от этой процедуры, советуя ей полюбить себя такой, какая она есть.Впрочем, Дарья не стала прислушиваться к интернет-пользователям и заявила, что скоро поедет на консультацию, где намерена выбрать для себя профессионала.К слову, фолловеры убеждены, что Пынзарь довольно сложно даются диеты, поэтому она и решила преобразить себя с помощью «уколов красоты».