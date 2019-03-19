Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ огромную загадочную "дыру"
Очевидцы обнаружили и запечатлели на камеры огромную загадочную "дыру", неожиданно появившуюся 17 марта в небе над городом под названием Эль-Айн в ОАЭ. Ролик уникальной аномалии опубликовали свидетели в социальной сети Twitter.
На обнародованных в аккаунте кадрах можно увидеть таинственный объект, имеющий идеально круглую форму. Это явление получило название «fallstreak hole» и было неоднократно замечено жителями других стран. Пользователи Сети предполагают: в небе мог образоваться портал между мирами. Некоторые допускают, что "дырявое облако" - плацдарм инопланетян. Один из юзеров поделился своим мнением, завив, что аномалия выглядит так, словно Бог бросил огромный камень в озеро.
Метеорологи же уточнили: "дыра" в небе - никакая не аномалия. Она является особой формой небесных образований, возникающих в поле перисто-кучевых или высококучевых облаков.
Круги с идеально ровными краями, как правило, образовываются при понижении температуры воды ниже нуля, когда пролетает самолет или другой летательный аппарат. В результате перепадов давления возникают кристаллы льда, при испарении запускающие эффект "домино".
На обнародованных в аккаунте кадрах можно увидеть таинственный объект, имеющий идеально круглую форму. Это явление получило название «fallstreak hole» и было неоднократно замечено жителями других стран. Пользователи Сети предполагают: в небе мог образоваться портал между мирами. Некоторые допускают, что "дырявое облако" - плацдарм инопланетян. Один из юзеров поделился своим мнением, завив, что аномалия выглядит так, словно Бог бросил огромный камень в озеро.
Метеорологи же уточнили: "дыра" в небе - никакая не аномалия. Она является особой формой небесных образований, возникающих в поле перисто-кучевых или высококучевых облаков.
Круги с идеально ровными краями, как правило, образовываются при понижении температуры воды ниже нуля, когда пролетает самолет или другой летательный аппарат. В результате перепадов давления возникают кристаллы льда, при испарении запускающие эффект "домино".
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:18