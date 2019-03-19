АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Геологи нашли следы древнего континента Гондвана на вулканическом острове Анжуан
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ огромную загадочную "дыру"

Очевидцы обнаружили и запечатлели на камеры огромную загадочную "дыру", неожиданно появившуюся 17 марта в небе над городом под названием Эль-Айн в ОАЭ. Ролик уникальной аномалии опубликовали свидетели в социальной сети Twitter.
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ огромную загадочную "дыру"

На обнародованных в аккаунте кадрах можно увидеть таинственный объект, имеющий идеально круглую форму. Это явление получило название «fallstreak hole» и было неоднократно замечено жителями других стран. Пользователи Сети предполагают: в небе мог образоваться портал между мирами. Некоторые допускают, что "дырявое облако" - плацдарм инопланетян. Один из юзеров поделился своим мнением, завив, что аномалия выглядит так, словно Бог бросил огромный камень в озеро.

Метеорологи же уточнили: "дыра" в небе - никакая не аномалия. Она является особой формой небесных образований, возникающих в поле перисто-кучевых или высококучевых облаков.

Круги с идеально ровными краями, как правило, образовываются при понижении температуры воды ниже нуля, когда пролетает самолет или другой летательный аппарат. В результате перепадов давления возникают кристаллы льда, при испарении запускающие эффект "домино".



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Бюджетный Oppo A5s получит каплевидный
Американские аналитики назвали ПКМ
Ожидаемый смартфон Vivo X27 Pro
Очевидцы обнаружили в небе над ОАЭ
Мария Порошина назвала пятого ребёнка
Ученые: Избыточное использование
В Google Play появились «убивающие»
Ученым удалось получить водородное
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Просмотреть все новости