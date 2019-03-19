Эксперты Autobild сравнили новую LADA Vesta SW и подержанный Opel Insignia Sports Tourer





Пробег универсала Opel Insignia, оснащённого дизельным 1,6-литровым силовым агрегатом, составлял 30 000 км. По заявлению экспертов, бензиновый двигатель LADA Vesta SW является намного надёжней, хотя обладает простой конструкцией. Вследствие этого журналисты Autobild советуют покупать Opel Insignia Sports Tourer, оснащённый двухлитровым мотором. Дело в том, что 1.6-литровый вариант больше подвержен разным поломкам. Новая LADA Vesta SW в базовой комплектации порадует авто хорошим оснащением. Транспортное средство наделили парктроником, круиз-контролем, современной аудиосистемой, поддерживающей функцию Bluetooth. LADA Vesta SW высоко была оценена за просторный салон, хотя размеры авто являются небольшими. Гарантия на данную модель составляет 5 лет.Специалисты отмечают удобство и комфортабельность салона немецкого универсала. Opel Insignia будет попросторней версии LADA Vesta SW. Подержанное авто было оценено экспертами в 3,5 балла из 5 возможных.