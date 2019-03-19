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Кот-таксист из Харькова стал звездой интернета

В Харькове у одного из таксистов есть необычный напарник – рыжий кот. После публикации в Сети видео поездки животного по кличке Чай в автомобиле, оно стало настоящей звездой интернета.
Кот-таксист из Харькова стал звездой интернета

Кот постоянно отправляется на вызовы с хозяином и уже считается его своеобразной фишкой. Пушистик ведет себя в салоне прилично, не мешает клиентам, многие даже не замечают спящее у заднего стекла животное. Иногда кот-таксист выходит из окна на капот, прогуливаясь по нему во время неспешного движения автомобиля.

Хозяин не зря дал своему питомцу кличку Чай. Имя происходит от слова «чаевые», которые животное зарабатывает, «помогая» водителю. Напарник таксиста развлекает пассажиров, и они не только платят за проезд, но и добавляют немного ему на корм. Кот-таксист из Харькова стал очень популярным, он даже имеет свою страницу в Instagram.

Кот попал к таксисту из Харькова случайно. Водитель со своей возлюбленной заехал на шиномонтаж, и пока они ждали окончания ремонта, к ним подбежал маленький рыжий пушистик. Котенок запрыгнул девушке на колени, а потом смирно уселся на плече. Пара решила забрать его себе, и с тех пор таксист и кот неразлучны.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:27

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