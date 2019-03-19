В App Store появилась мобильная игра по сюжету мультфильма «Ну, погоди!»





Данное приложение можно скачать на iPhone, а также iPad. Игроманам придётся перемещать зайца по различным локациям, где он будет собирать морковку. На пути у главного героя будут встречаться прочие персонажи советского популярного мультфильма. Геймерам придётся управлять прыжками, а также своевременно выполнять ряд различных определённых действий. В данном случае важно, чтобы заяц не попал в лапы волку. Данную игрушку создали к 50-летию мультфильма «Ну, погоди!». Приложение расценивается в 229 рублей. Версию для устройств на операционке Android представят к концу года.Следует заметить, что изначально игру по мотивам известного мультфильма выпускали на портативной советской приставке под названием «Электроника». Игроки должны были с помощью волка собирать в корзинку падающие яйца.