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В App Store появилась мобильная игра по сюжету мультфильма «Ну, погоди!»

В App Store теперь можно отыскать мобильную игру, которую создали по сюжету известного мультика «Ну, погоди!». Заяц в данном случае является главным персонажем.
В App Store появилась мобильная игра по сюжету мультфильма «Ну, погоди!»

Данное приложение можно скачать на iPhone, а также iPad. Игроманам придётся перемещать зайца по различным локациям, где он будет собирать морковку. На пути у главного героя будут встречаться прочие персонажи советского популярного мультфильма. Геймерам придётся управлять прыжками, а также своевременно выполнять ряд различных определённых действий. В данном случае важно, чтобы заяц не попал в лапы волку. Данную игрушку создали к 50-летию мультфильма «Ну, погоди!». Приложение расценивается в 229 рублей. Версию для устройств на операционке Android представят к концу года.

Следует заметить, что изначально игру по мотивам известного мультфильма выпускали на портативной советской приставке под названием «Электроника». Игроки должны были с помощью волка собирать в корзинку падающие яйца.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:34

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